Centenario di Shri Mataji a Firenze, alle Oblate sei incontri gratuiti per imparare a meditare

Grande partecipazione di pubblico domenica 18 giugno al Teatro Niccolini per le celebrazioni del centenario della nascita di Shri Mataji Nirmala Devi. Alla mostra Una Madre per tutti si sono susseguiti sul palco appuntamenti di cultura, danza, spettacolo e meditazione dedicati a una figura spirituale unica.

I volontari dell’Associazione Sahaja Yoga Italia APS, che operano su tutto il territorio nazionale con il patrocinio e il sostegno di istituzioni locali e nazionali, si sono subito messi a disposizione della cittadinanza per organizzare una serie di incontri gratuiti di meditazione nella prestigiosa sala storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate di via dell'Oriuolo 24.

Si tratta di sei incontri, patrocinati dal Comune di Firenze e dalla Biblioteca delle Oblate, per conoscere e approfondire il metodo di meditazione Sahaja Yoga, partner ufficiale dell’Unesco Center for Peace, creato e diffuso da Shri Mataji in oltre 90 paesi del mondo. Sperimentare il risveglio della Kundalini, l'energia madre presente in ogni essere umano, questo l'obiettivo del corso.

Dal 21 giugno al 26 luglio ogni mercoledì alle 21.00 sarà possibile entrare più profondamente in contatto con sé stessi sperimentando una meditazione che conduce al silenzio della mente e lascia spazio a uno stato di pace e di serena armonia.

Biblioteca delle Oblate, corso di meditazione Sahaja Yoga

Il programma dei sei incontri

Primo incontro del 21 giugno: introduzione alla pratica meditativa; definizione di Sahaja Yoga e presentazione del programma degli incontri; il risveglio della Kundalini, energia madre interiore; primo esercizio di meditazione.

Secondo incontro del 28 giugno: il corpo sottile, i tre canali e i sette chakra; corrispondenze fisiche; la consapevolezza vibratoria; le mani, strumento di analisi del proprio stato energetico; esercizio di bilanciamento dei canali e meditazione.

Terzo incontro del 5 luglio: gli elementi; come utilizzare il principio dei cinque elementi per equilibrare il proprio corpo sottile; meditazione, tecniche pratiche, verifiche vibratorie.

Quarto incontro del 12 luglio: i suoni e la musica per accompagnare allo stato meditativo; definizione ed esempi di mantra; esercizi pratici e meditazione.

Quinto incontro del 19 luglio: i tre canali: aspetti, qualità e blocchi; il desiderio, l’azione; ego, super-ego e inconscio collettivo; il presente: la percezione del sé; meditazione e workshop vibratorio.

Sesto incontro del 26 luglio: chakra, approfondimenti; la fontanella, il loto dai mille petali; integrazione dei diversi aspetti e percezione della gioia interiore; conclusioni, meditazione e workshop vibratorio.

La partecipazione è libera, anche a corso iniziato, per condividere un’esperienza unica che, come ha dichiarato più volte Shri Mataji “sarà il momento che cambierà la vostra vita”.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] - 349 4959419 - 335 437874