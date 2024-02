Terza categoria. Valbisenzio Academy, il pareggio non fa male. Anche La Briglia Vaiano non va oltre l’1-1 a Usella

La prima della classe ha rallentato un po’ a sorpresa, ma l’inseguitrice più vicina non è riuscita ad approfittarne. E’ la sintesi della ventunesima giornata del campionato di Terza Categoria, andata in archivio proprio ieri, una giornata che sembra nonostante tutto sorridere ancora alla Valbisenzio Academy. E’ vero che la capolista non ha brillato particolarmente rispetto alle scorse uscite e non è riuscita ad andare oltre l’1-1 sul campo del Carmignano (gol di Vurro da una parte e di Rossellò dall’altro), ma il primo posto a 49 punti continua per il momento a non essere affatto in discussione e gli uomini di coach Antonio Imbriano hanno comunque mantenuto il margine di sei punti su La Briglia Vaiano. Già, perché i "cugini" hanno fatto registrare il medesimo risultato nel match contro l’Eureka ad Usella: Macchiavelli ha segnato per i vaianesi, Ciruolo per gli ospiti. L’impegno in coppa della scorsa settimana ha forse presentato il conto a livello di energie e la banda Beccaglia non ha quindi avuto modo di ridurre le distanze. Non ha potuto farlo, ma per un altro motivo, nemmeno il San Giusto reduce dalla vittoria della Coppa Faggi ai calci di rigore: capitan Ripanti e compagni sfidavano infatti l’Eurocalcio Firenze, nella partita che come di consueto non assegna alcun punto ai fini della graduatoria (ma che rappresenta comunque un palcoscenico dal quale trarre ulteriore autostima).

Bilancio positivo per la Polisportiva Naldi: il 2-0 con cui i carmignanesi hanno regolato all’Aiazzi il Tobbiana grazie a Bossahon e Franceschini e si sono aggiudicati per il momento la terza posizione in graduatoria. Sorride a metà La Libertà Viaccia: l’1-1 a Poggio a Caiano contro il BGV Soccer non garantisce al club un ulteriore passo avanti, ma è comunque un buon punto da aggiungere a quelli già conquistati. Pollice alzato anche per il Bacchereto, attualmente sesto: Ostrica, Calabrese, Meta e Mertiri hanno griffato il 4-1 rifilato a domicilio al Paperino San Giorgio. Stop a sorpresa per Las Vegas: a Vaiano, il Grignano del sindaco Luca Benesperi ha vinto 3-2. Pioggia di reti infine in Montepiano-Colonnata: una doppietta di Pioppini ha illuso i valbisentini, ma Gashi (due volte) Petani e Cini hanno messo la firma sul 4-2 finale.

Giovanni Fiorentino