Sibe colleziona tre vittorie Una settimana da Dragons

Tre vittorie su tre gare in appena una settimana. La Sibe Gruppo AF Prato non si ferma e mantiene la vetta della classifica in serie C Gold, a quota 38 punti insieme con Cecina, grazie al successo per 91-73 ottenuto contro l’ostica Valdisieve. Dragons sempre in controllo della gara, stabilmente avanti di oltre 10 punti. Fin dal primo quarto la Sibe indirizza la partita. Subito un perentorio 12-0 grazie alle conclusioni dall’arco di Danesi, Salvadori e Staino e da dentro l’area di Magni e Mascagni. La difesa Dragons lavora bene e Valdisieve è spesso costretta a tiri sporchi. Nel secondo quarto, Valdisieve alterna difesa a uomo e a zona, ma il Prato ingrana. Solo nel terzo quarto Valdisieve si fa sotto e si avvicina fino al -10, ma poi i Dragons tornano a macinare punti; nel frattempo, rotazioni per Pinelli, che regala spazio ai suoi giocatori, anche ai giovani Sangermano e Settesoldi che poi trova una favolosa tripla da metà campo. "È stata un’ottima settimana: 3 vittorie importanti. Da oggi testa alla prossima partita, ancora in casa, contro Arezzo - commenta coach Marco Pinelli, alla 150esima vittoria sulla panchina dei Dragons e allenatore più vincente della storia Sibe -. Affronteremo una squadra ben allenata, con un playmaker extra lusso per la categoria". Il tabellino Sibe: Manfredini 4, Sangermano, Danesi 9, Magni 15, Staino 18, Navicelli 4, Ndoye ne, Smecca 7, Salvadori 14, Pacini 5, Mascagni 12, Settesoldi 3. All. Pinelli.

L.M.