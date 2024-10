Lega Nazionale Dilettanti. Allerta meteo, rinviata la partita della Zenith: si giocherà solo Prato-Pistoiese

Prato, 18 ottobre 2024 - Domenica i fari saranno puntati unicamente sul derby fra Prato e Pistoiese. Già, perché il resto delle partite del girone D di serie D, compresa la trasferta della Zenith Prato sul campo del Corticella, sono state rinviate al 30 ottobre. Questo a causa del maltempo che sta interessando e che interesserà nelle prossime ore l'Emilia-Romagna. "Il Dipartimento Interregionale, a seguito dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica, riguardante diverse aree dell’Emilia Romagna, emessa dall’Arpae, dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e dalla Protezione Civile, estesa fino a mezzanotte di sabato 19 Ottobre, ha rinviato al 30 Ottobre tutte le partite della 7^ Giornata del Girone D, in programma sabato e domenica, ad eccezione di Prato-Pistoiese", si legge nel comunicato diffuso dalla Lega Nazionale Dilettanti.

La Zenith tornerà quindi in campo mercoledì 23 ottobre in occasione del turno infrasettimanale (ottava giornata di campionato), quando sfiderà in casa il Progresso, con calcio d'avvio fissato alle 15, mentre il Prato sarà di scena a San Marino.

Francesco Bocchini