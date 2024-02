Le pagelle. Domenica negativa per Rizzo. Angeli attento, Stickler delude

RICCO 5 Uscita sciagurata in occasione del 2-2. E anche sul primo gol di Akammadu non è apparso perfetto.

LAVERONE 6 Gara attenta. Compitino ben svolto in difesa. Non troppo propositivo. Dal 65’ D’AGOSTINO 6 Entra con convinzione.

ANGELI 6,5 Attento in marcatura, lascia pochi spiragli agli attaccanti ospiti.

MONTICONE 8 In difesa non concede molto, sono suoi l’assist per il gol del provvisorio pareggio e il gol vittoria.

BONETTI 6 Gara diligente, in una domenica non da incorniciare per il Prato nel primo tempo. Dal 46’ GORI 7 Segna il gol del 2-1 da subentrato.

GEMIGNANI 6 Qualche errore di troppo in fase di impostazione, ma anche tanta corsa e tanta sostanza in mediana.

GARGIULO 5,5 Si vede fin troppo poco e non riesce a dare qualità alla manovra laniera. Dal 57’ SANTARPIA 5,5 Fallo evitabile che concede la punizione del pareggio (2-2) al Certaldo.

STICKLER 5,5 Cala con il passare dei minuti, sbagliando fin troppo quando si affaccia nella metà campo avversaria.

TROVADE 6,5 Nel primo tempo uno dei più propositivi nelle fila locali, poi sparisce.

BIGONZONI 6 Qualche guizzo, un buon cross e poco altro. Dal 70’ LIMBERTI 6 Ci prova con gamba e spregiudicatezza.

MOREO 7 Timbra il cartellino e lancia il Prato verso la vittoria con un bel colpo di testa. Dall’85’ DIANA s.v.

All. RIDOLFI 6 Contava vincere. E il Prato ha vinto. Ma quanta fatica contro il fanalino di coda Certaldo.