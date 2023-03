La "Lo Conte" va in blackout E soccombe al Pontedera

Niente da fare per la prima squadra del Progetto Pallacanestro Prato targata Lo Conte Edile Costruzioni in serie C Silver. Tre minuti da Guinness dei primati in negativo condannano Prato alla sconfitta per 80-71 in quel di Pontedera e al quinto posto in graduatoria con 30 punti. Un black out totale prima dell’intervallo, che recita 18-0 e inerzia gara girata nelle mani dei padroni di casa. E dire che per i primi 17 minuti la squadra pratese era sembrata in controllo della situazione, sempre avanti nel punteggio con un +13 prima dell’incredibile finale di metà partita. Ma andiamo con ordine. Prato balzata avanti sin dalla palla a due (7-14) gioca bene per buona parte del tempo ma si addormenta sul 14-22, concedendo due triple per il 20-22. La reazione alla ripresa del gioco è ottima, con un 9-0 confezionato da 7 pt di Lanari e 2 di Pinna (20-31). Prato sembra poter spaccare la gara con Lanari e Vannoni, ma frena su qualche palla, graziando i padroni di casa sul 24-37 e incassando una rimonta nel black out già citato che porta Pontedera avanti 42-37 all’intervallo lungo. Al rientro la Lo Conte prova a reagire ma è un fuoco di paglia spento dai padroni di casa, che all’ultima sosta arrivano con un 70-52. Nell’ultima frazione Prato ha un moto di orgoglio, ma non basta. Il tabellino della Lo Conte Edile Costruzioni: Guasti n.e. Biscardi, Vannoni 14, Guerrini 3, Marini, Paoletti, Biagi 12, Bogani M., Cavicchi 6, Bonetti 2, Pinna 18, Lanari 16. All. Bertini.

L.M.