Jolo non molla: è attaccato alla capolista. Montemurlo e Chiesanuova, domenica sì

La ventesima giornata dei campionati di prima e seconda categoria si è conclusa non senza sorprese. Per le formazioni di Prato e provincia è tempo di tracciare un bilancio, che non può non essere positivo per lo Jolo, partendo dalla prima Categoria: gli uomini di coach Diodato hanno infatti espugnato il campo della Nuova Novoli grazie alle reti di Cantini, Lupetti e Bettazzi. E il 3-2 finale consente al gruppo di mantenere il secondo posto nel girone C, ad un solo punto dalla vetta occupata dalla Folgor Calenzano. Ma anche le altre possono sorridere a pieno titolo: il CSL Prato Social Club ha superato fra le mura amiche il Barberino Tavarnelle, alla luce del 2-1 sancito dagli assoli di Cristiani e Spezzano, e possono quindi allontanarsi ulteriormente dalle zone calde, scongiurando (per ora) il rischio di restare invischiati nella lotta per non retrocedere. Anche il C.F. 2001 ha vinto con il medesimo punteggio, contro l’Atletica Castello: l’uscita dalla zona playout dista a questo punto solamente due punti.

Scendendo in seconda categoria, nel girone E, pollice alzato indubbiamente per il Montemurlo: una doppietta di Gaddafi ha permesso ai montemurlesi di espugnare il campo del Prato Nord, per un 2-0 che è valso anche l’aggancio in graduatoria. Si rialza anche il Chiesanuova, che sembra aver ritrovato la quadratura del cerchio: Corti e Greco hanno griffato il 2-1 esterno sulla Galcianese (nonostante il gol di De Felice). Battuta d’arresto nei bassifondi per La Querce, che dovrà pertanto riscattarsi al più presto: la Virtus Montale terza forza del raggruppamento ha prevalso per 5-2.

Passando invece al girone F, il Tavola festeggia il quarto posto parziale in graduatoria: una doppietta di Spano e un acuto di Bartoletti ha certificato il 3-1 in casa del Vernio. E ha sorpassato così la Virtus Comeana, caduta davanti al proprio pubblico per mano del Sesto (vincitore 1-0). Resta ferma invece la Pietà 2004, sesta in coabitazione con altre tre formazioni: il Real Peretola alla fine ha prevalso per 1-0, sfruttando al massimo il fattore-campo. Dando uno sguardo alla zona-retrocessione, la sconfitta esterna del Poggio a Caiano contro il Doccia (2-1) inguaia i poggesi. La corazzata Daytona ha imposto la propria legge, annichilendo il Mezzana in virtù del 3-1 maturato al novantesimo. E sarà infine chiamato a rialzarsi anche il Prato Sport, dopo esser stato battuto per 3-0 dal Monterappoli.

Giovanni Fiorentino