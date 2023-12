Intervista. Novelli: "La squadra ha carattere». Tedesco-tifosi, scintille a fine gara

"Abbiamo fatto una buona partita, creando occasioni. La squadra ha dimostrato carattere e ha raccolto quello che aveva già iniziato a seminare anche nelle precedenti partite, con una bella rimonta di carattere". E’ ovviamente soddisfatto Raffaele Novelli, allenatore del Prato, dopo il successo ottenuto contro il Lentigione al Lungobisenzio. Una vittoria arrivata con cuore e determinazione e grazie all’impulso dato soprattutto dai giovani, a testimonianza che in certi casi non sempre il nome altisonante è sinonimo di giocatore funzionale ad una causa.

"La squadra ora è viva. Il gruppo è sempre più importante del singolo e mi fa piacere che i giovani ci abbiano dato una mano – insiste il tecnico biancazzurro –. Sono molto contento della reazione dei ragazzi. Dobbiamo insistere e continuare a lavorare. La stagione è lunga e il campionato resta molto difficile, ma queste prove servono sicuramente a creare una identità di squadra e a cementare il gruppo". Da rimarcare, in negativo, che Tedesco uscendo ha avuto un battibecco con alcuni tifosi e pare possa aver fatto un gestaccio all’indirizzo dei sostenitori biancazzurri, che lo avevano ampiamente contestato: "Non entro in queste dinamiche – conclude Novelli – c’è un regolamento interno per queste cose, con relative sanzioni e preferisco non commentare e concentrarmi sulle note positive di giornata".