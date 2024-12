Grande partecipazione al Trofeo della Lana alle Pavoniere

Prato, 14 dicembre 2024 – Grande partecipazione e successo per la 32ª edizione del Trofeo della Lana, ospitata presso il prestigioso Golf Club Le Pavoniere e organizzata da Giors Oneto, ideatore della manifestazione. Questo evento, il più longevo del circolo delle Cascine di Tavola, rappresenta un esempio virtuoso di come la pratica del golf possa intrecciarsi con il tessuto commerciale e culturale della città.

"Negli anni Novanta, l'IWS (International Wool Secretariat) decise di promuovere tornei internazionali di golf nei principali centri industriali lanieri del mondo – racconta Oneto –. In Italia, l'unica tappa era Biella, così pensai di includere anche Prato in questo circuito globale. Con grande soddisfazione, riuscii a portare il Trofeo della Lana nella nostra città, persino prima che il campo delle Pavoniere fosse completato. Le prime tre edizioni, infatti, si svolsero a Tirrenia, Poppi e Castelfalfi". Oggi, il torneo si svolge stabilmente sul magnifico percorso disegnato da Arnold Palmer, diventato un punto di riferimento per i golfisti locali e non solo. "Gli esportatori di lana australiani e neozelandesi, che inizialmente erano una presenza fissa, si sono diradati nel tempo – prosegue Oneto –. Tuttavia, ogni anno, i migliori giocatori del nostro circolo e molti appassionati provenienti da altre regioni continuano a sfidarsi con entusiasmo al Trofeo della Lana".

Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di sportivi internazionali, tra cui atleti provenienti dalle città provenzali di Draguignan e Aubagne, a conferma del respiro internazionale dell'evento. Anche quest'anno, come da tradizione, è stato messo in palio il prestigioso "Bossolo d'oro", destinato al miglior socio Artigliere, questo anno è stato Riccardo Bagni a vincere la speciale categoria. Un appuntamento che celebra non solo il golf, ma anche l'eredità laniera e lo spirito di comunità che rendono Prato una città unica nel panorama internazionale.