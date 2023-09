Giovanissimi Calcio: La Zenith Prato vince, Maliseti Seano pari in rimonta

Vince la Zenith Prato, pareggia in rimonta il Maliseti Seano. E’ il quadro della prima giornata del campionato Giovanissimi regionali che si può ritenere più che positiva per le compagini laniere. La Zenith Prato infatti balza subito in vetta alla classifica imponendosi 2-0 sul terreno di gioco dello Sporting Arno, ringraziando le marcature di Castronuovo e Alderighi. Due reti che consentono alla neopromossa di pensare subito in grande. Chi soffre ad avvio di partita è invece il Maliseti Seano che si ritrova sotto per 3-1 al Comunale contro la Floria. La truppa di via Caduti Senza Croce però dimostra carattere e alla fine acciuffa il pareggio per 3-3 per merito delle reti di Traversari, Gori e Moretti (agli ospiti invece non basta la tripletta di Materassi per ottenere il bottino pieno). Nel prossimo turno debutto casalingo al Chiavacci per la Zenith Prato contro il Rinascita Doccia, mentre il Maliseti Seano andrà a fare visita alla Settignanese.