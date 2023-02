"Creiamo tanto ma non segniamo Analizzeremo quello che non va"

"Una squadra ha giocato, l’altra ha vinto. Loro hanno fatto gol e noi no. Questa è la differenza maggiore. E’ normale poi che le gare si mettano in salita. E’ un momento nel quale creiamo tanto ma non riusciamo a far gol. E appena tirano in porta ci puniscono". C’è amarezza nelle parole di Lucio Brando, tecnico del Prato, alla fine della partita persa per 2-0 in casa della Pistoiese, che lo ha visto di nuovo espulso nei minuti finali. "L’approccio è stato buono. Abbiamo sempre provato a giocare, ma nel nostro momento migliore non siamo riusciti a perforare la miglior difesa del campionato – insiste il tecnico Brando – anche successivamente abbiamo creato occasioni per riaprire la partita, ma è stato bravissimo il loro portiere nel neutralizzare ogni nostro tentativo. Mi dispiace tantissimo per tutti i tifosi che erano oggi pomeriggio fuori dal Lungobisenzio e che ora devono ingoiare un altro boccone amaro. Mi dispiace perché volevamo regalar loro una gioia".

Un momento no, insomma, per i biancazzurri: "Ci sta girando particolarmente male. Facciamo fatica a capitalizzare, pur creando occasioni e giocando a calcio – conclude Brando - . Dovremo sicuramente analizzare quel che non va e tornare il prima possibile a far punti. La stagione è ancora lunga".

L. M.