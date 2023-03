Corsa a quattro per la vittoria Con la Zenith a guidare la fila

E’ un’incredibile corsa a quattro quella a cui si sta assistendo nel campionato Allievi provinciali. In vetta troviamo la Zenith Prato, con un punto di vantaggio sul trio agguerrito di inseguitrici: Virtus Comeana, Lanciotto e Tobbiana. Nell’ultimo turno tutte hanno vinto i rispettivi incontri. Partendo dalla capolista, la Zenith Prato domina 8-1 sul Poggio a Caiano, con le doppiette di Basso e Bozzoni, mentre per i medicei va in gol Arcioni. Tutto facile anche per il Lanciotto che a Campi Bisenzio passeggia 11-1 su La Querce, con Biagiotti e Colletti sugli scudi autori entrambi di una doppietta. Il Tobbiana rifila un 4-2 casalingo alla Galcianese, firmato Toccafondi, Kouadio, Seydi e Guglielmini, mentre la vittoria più pesante è senza dubbio quella della Virtus Comeana. Al Martini i medicei si impongono di misura 2-1 sulla Valbisenzio Academy, quinta forza del torneo e ora definitivamente tagliata fuori dalla lotta per il titolo. Gli altri risultati: Prato Nord - Sesto 4-0, Chiesanuova - San Lorenzo 2-2, Vernio - Pietà 0-5.