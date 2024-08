Civ, Dalla Porta tira le somme e pensa al Mugello:"Prestazione solida, peccato per gara 2"

Prato, 7 agosto 2024 - “Un weekend “solido” per noi, peccato per “gara 2” dove ho avuto dei problemi tecnici. Pensiamo alla prossima”. E' il commento “social” che Lorenzo Dalla Porta ha lasciato ai tifosi sulla sua prestazione nella “Racing Night” di Misano (nell'ambito del Campionato Italiano Velocità) per un doppio round sul tracciato romagnolo intitolato all'indimenticato Marco Simoncelli. Il pilota montemurlese ha finito “gara 1” al secondo posto, ottenendo così il miglior risultato personale nel quarto appuntamento del Civ. Ha lottato sino all'ultimo per il gradino più alto del podio con Leonardo Taccini, per una lotta serrata che alla fine ha sorriso al rivale, lasciando tuttavia la sensazione di poter fare ancora meglio nella sfida seguente. Invece qualcosa non ha funzionato e lo sportivo ventisettenne si è reso protagonista di una seconda prova inferiore rispetto alla prima, classificandosi quattordicesimo. “Dopo una bellissima qualifica che lo ha visto scattare dalla terza posizione in griglia, Lorenzo ha ottenuto un ottimo secondo posto in gara 1 – hanno commentato i dirigenti del Team Altogo - mentre in gara 2, a causa di un problema tecnico, ha terminato la gara in quattordicesima posizione. Siamo certi di arrivare alla prossima gara sul tracciato del Mugello in piena forma”. Lorenzo è adesso quinto nella classifica generale del Civ, con 82 punti: a condurre la graduatoria è Daniele Stirpe a quota 144, davanti a Luca Ottaviani, al sopracitato Taccini e ad Andrea Mantovani. Il campione del mondo Moto3 2019 può ancora rimontare e (ri)mettere nel mirino la vetta, ma da adesso dovrà vincere il maggior numero possibile di gare sperando al contempo in qualche passo falso dei rivali. Iniziando dalle prossime, considerando il round che inizierà il prossimo 31 agosto al Mugello: Dalla Porta lo considera il “suo” circuito anche per la relativa vicinanza con Montemurlo e nel Motomondiale è più volte riuscito ad ottenervi piazzamenti prestigiosi (soprattutto ai tempi della Moto3). E la carica motivazionale non dovrebbe mancargli, sotto questo aspetto.

G.F.