Zenith col morale alto anche contro il Tau

Settimana movimentata in casa Zenith Prato in vista della trasferta in casa della corazzata Tau Calcio. Tanti i giocatori che stanno affrontando problemi fisici più o meno gravi e che rischiano di non poter essere della partita. Gli assenti quasi sicuri sono il laterale Perugi, che dovrà approfondire con ulteriori accertamenti uno stiramento muscolare, e il centrocampista Cecchi, ancora ai box per il problema alla spalla che lo ha costretto ad uscire anzitempo nel match casalingo contro il San Marino.

Il centrocampista Rosi si è invece fermato per un indurimento al polpaccio durante gli allenamenti, mentre il difensore Fiaschi è rimasto a riposo precauzionale per un problema ad un adduttore. Entrambi, comunque, dovrebbero riuscire ad essere almeno nella lista dei convocati. Una partita difficile, anche se il morale in via del Purgatorio è alto dopo la bella vittoria ottenuta contro la capolista Forlì. Il Tau Calcio, infatti, è reduce dal pesante 4-0 rifilato allo United Riccione.

"Nei pronostici per la vittoria del campionato si parla sempre di Ravenna e di Forlì, ma ci si dimentica che il Tau è nelle primissime posizioni di classifica da inizio stagione – commenta il vice presidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli -. Hanno una squadra attrezzata. Noi andremo con umiltà a fare la nostra partita, senza timori. E con l’idea di provare a bissare l’eccezionale risultato ottenuto qualche giorno fa anche se sarà durissima".