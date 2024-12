Weekend di mercati a Prato: prodotti locali e sostenibilità in primo piano

Tanti mercati questo fine settimana. Oltre a Terra di Prato, domani fino alle 13 in piazza del Mercato con i prodotti di filiera corta, oggi e domani in centro torna La fieruola delle bigonce.

Nell’area compresa fra piazza Sant’Antonino, piazzetta Buonamici e piazza Santa Maria in Castello, l'evento è all’insegna della genuinità, con prodotti stagionali, ortaggi, castagne e derivati e sostenibilità con oggettistica e manufatti creativi, idee natalizie con materiale naturale e di recupero.

Per questa edizione natalizia sono in programma oggi e domani alle 11 letture sceniche ad alta voce itineranti per bambini e sulla pace.

Oggi si rinnova anche l’appuntamento con le bancarelle de I Giardini in piazza di via Carlo Marx, con oggetti di riciclo e abiti vintage. Domani ci saranno Prato Antiquaria in piazza delle Carceri e Chi cerca trova con stampe e libri in piazza dell’Università.

Da ricordare anche in Palazzo Banci Buonamici Charity for Ant, il mercatino di Natale solidale che si propone di raccogliere fondi a favore delle attività di assistenza domiciliare gratuita per i malati di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica. È aperto oggi e domani dalle 10 alle 13, dalle 15.30 alle 19.