Vittoria super, è campionessa europea

Una magica Vittoria Guazzini che vanta una carriera strepitosa per titoli e vittorie conquistate. Sulla pista di Heusden-Zolder in Belgio, la campionessa di Poggio a Caiano nata a Pontedera (da piccola abitava a Peccioli), ha conquistato la sua ventunesima medaglia d’oro della carriera, laureandosi con le compagne della squadra azzurra, Chiara Consonni, Martina Alzini e Martina Fidanza, campionessa europea nella prova dell’inseguimento a squadre. Una finale spettacolare, difficile, incertissima, contro la forte Germania, ma le azzurre sono state formidabili ed alla fine hanno conseguito la vittoria con il tempo di 4’14"213 contro il 4’14"939 fatto segnare dalle avversarie. Eppure nella finalissima, la prova del quartetto azzurro non è stata perfetta in quanto dopo che la Fidanza (come era previsto) si era rialzata, il terzetto rimasto in pista si è sfaldato. In testa c’era Vittoria seguita dalla Consonni, che non ha tenuto per la stanchezza la strepitosa accelerata dell’atleta toscana. "Ho detto alla Guazzini – dice il ct Marco Villa, autentico profeta della pista – di tirare forte e lei ha un po’ esagerato, il trenino si è disunito negli ultimi 350 metri ma anche le tedesche avevano a quel punto poco da spendere. C’è stato un thrilling, però le azzurre hanno vinto, bravissime ancora una volta". Una riconferma per le azzurre dopo il successo da loro già ottenuto nell’Europeo dello scorso anno, ed il quarto per l’Italia negli ultimi dieci anni. "Abbiamo corso con grande intelligenza – dice la Guazzini - abbiamo esperienza nel correre insieme, dopo che nei giorni precedenti la gara non abbiamo potuto girare insieme. Già in sede di qualifica avevamo fatto bene, quindi ci abbiamo creduto fino all’ultimo metro".

E per Vittoria un altro successo splendido. Ventiquattro anni compiuti lo scorso 26 dicembre e dopo la parentesi giovanile i primi veri successi da juniores a 17 e 18 anni. La Guazzini ha vinto 9 medaglie d’oro da juniores tra Campionati del Mondo ed Europei; undici invece le medaglie d’oro conquistate da Under 23 ed Elite tra pista e crono, perché la pluricampionessa poggese ha saputo mettersi in luce e vincere anche nelle prove contro il tempo e nelle gare in linea, tanto che ha ottenuto tre titoli italiani, l’ultimo quello a cronometro vinto su Elisa Longo Borghini nel giugno 2024 a Grosseto. La medaglia d’oro più importante e prestigiosa è stata quella vinta nell’agosto scorso alle Olimpiadi di Parigi in coppia con la Consonni nella prova del Madison. Infine oltre ai 21 ori conseguiti, Vittoria può vantare se non abbiamo perso il conto, 10 argenti e 8 bronzi. Una carriera strepitosa.

Antonio Mannori