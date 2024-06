Uno stendardo per il giovane partigiano Sorri

Uno stendardo in memoria di Sergio Sorri, partigiano ucciso il 6 giugno 1944.

E’ stato inaugurato in piazza Battisti a Comeana, davanti allo Spazio Giovani che porta il suo nome. Sergio Sorri, nome di battaglia "Comeana", scelto proprio in omaggio al suo paese d’origine, insieme a due compagni della formazione partigiana Mannino Magni che operò in quel periodo sulle montagne pistoiesi, Leo Innocenti (27 anni), "Pallino", e Natale Tamburini (40), era di pattuglia sulla Firenze-Mare: tutti e tre persero la vita in un’azione di disturbo contro automezzi tedeschi.

Sergio Sorri – alla cui memoria è stat conferita la medaglia di bronzo al valor militare –aveva appena 19 anni e "un grande desiderio di libertà" come recita l’incipit della sua storia che i ragazzi del consiglio comunale (nella foto, in alto) hanno letto nella cerimonia, presenziata dal sindaco Edoardo Prestanti, dall’assessore alla cultura Maria Cristina Monni e dal presidente della sezione Anpi di Carmignano David Desideri il quale ha ricordato anche che Sergio Sorri avrebbe compiuto, in agosto, cento anni. "A me – ha concluso il sindaco – nell’andare con la memoria a quei lontani drammatici giorni ha sempre colpito un aspetto: la forza di una generazione che seppe ribellarsi al fascismo, contribuendo al suo abbattimento. Ed è la ragione perché ci ritroviamo con i ragazzi del consiglio comunale, è la ragione perché abbiamo voluto iniziare le celebrazioni dell’11 giugno a partire dai giovani e in mezzo ai giovani".

Le celebrazioni dell’!1 giugno ricorderanno a 80 anni di distanza il sacrificio dei quattro partigiani (Bogardo e Alighiero Buricchi, Ariodante Naldi, Bruno Spinelli) che l’11 giugno del 1944, a Poggio alla Malva, persero la vita in un’azione di sabotaggio in cui fecero esplodere quattro vagoni carichi di tritolo in partenza per la Germania dalla stazione di Carmignano.