"Un premio meritato da tutti noi"

"Questa vittoria è un premio meritato per la squadra. I ragazzi hanno sempre giocato bene, anche se ci erano mancati i risultati. Stavolta siamo stati superiori ai nostri avversari in qualsiasi aspetto". E’ ovviamente soddisfatto Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo la prima, storica vittoria ottenuta dalla sua squadra nel girone D di serie D. Un successo arrivato al termine di una prestazione più che positiva, sul campo di una diretta avversaria per la permanenza in categoria come la Sammaurese. "Sono punti che potrebbero davvero pesare nell’economia della stagione. Sappiamo però che non abbiamo ancora fatto niente. Questa vittoria ci consentirà di lavorare con più serenità, ma ne andranno aggiunte molte altre per arrivare alla salvezza – insiste il tecnico bluamaranto - . Ho visto tantissimi aspetti positivi. Le tante occasioni create, a differenza di altre gare, per esempio. Il fatto che abbiamo segnato con uno schema provato in allenamento e che ha segnato un ragazzo valido come Mertiri. Il raddoppio in contropiede. E’ anche vero che nel complesso abbiamo forse concesso qualche occasione in più ai nostri avversari e per fortuna stavolta non siamo stati puniti". C’è poi un unico grande rammarico nelle parole del tecnico pratese, l’espulsione rimediata dal difensore Fiaschi: "Detto che secondo me sia il rigore che il cartellino rosso ai danni del ragazzo sono tutti da rivedere, dispiace complicarsi sempre la vita da soli per errori evitabili – conclude Settesoldi -. Soprattutto dovrò fare a meno di un elemento valido e molto affidabile nella prossima partita contro il Cittadella Vis Modena, che sarà sicuramente impegnativa. Ci aspettano poi altre partite contro nostre avversarie dirette, Corticella e Progresso, che non andranno sbagliate". Soddisfazione anche in società: "Sicuramente è una data storica per noi. Non è stata una partita bellissima, ma contava il risultato – aggiunge il vice presidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli -. Avanti su questa strada".

L.M.