Tre auto in fiamme . L’ombra del piromane

Ancora tre auto a fuoco nella notte nel parcheggio del condominio popolare in viale Galilei 200. L’incendio è scoppiato poco dopo le quattro nella notte fra domenica e lunedì. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati i residenti che, preoccupati, hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti subito dopo insieme a una volante della polizia per i rilievi del caso e per capire da che cosa siano state causate le fiamme.

L’area interessata dal fuoco si trovava proprio vicino all’ingresso dei garage e in prossimità di via Marradi. I residenti hanno riferito di aver sentito una specie di boato e poi di aver visto le fiamme che si alzavano veloci.

La paura era che l’incendio potesse propagarsi alle case vicine e coinvolgere più mezzi lasciati in sosta nel parcheggio del condominio. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio in poco tempo. Di un paio di macchine è rimasta solo la carcassa. Per fortuna, nessuna persona è rimasto coinvolto nell’incendio.

I palazzi appartengono a Epp che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area che dà sui garage, quella maggiormente colpita dal fuoco. Il timore è che si possa trattare di un atto doloso visto che appena due settimane fa, il 17 settembre, si è verificato un incendio del tutto simile a quello dell’altra notte. I residenti temono che possa essere l’azione di un piromane. "Manca il controllo del territorio in quella parte di città – attacca Umberto Presutti Gallinella di Italexit – E’ palese che c’è un piromane o qualcosa collegato con chi vi abita, bisogna implementare la video sorveglianza sopratutto in viale Galilei visto che la zona è arrivata alla ribalta delle cronache anche per altri crimini".