Tobbiana e Carraia marciano a pieno ritmo. Bacchereto torna protagonista, bene Las Vegas

La prima della classe ha ricominciato a correre, dopo un mezzo passo falso: il Tobbiana di mister Santini ha battuto (in uno dei posticipi domenicali) con un convincente 5-1 il Firenze Nord grazie alla doppietta di Rinaldi ed agli acuti di Cibella, Cristofaro e Gori, mantenendo la prima posizione in classifica. E rispondendo così al Carraia, che vincendo per 3-0 nell’anticipo di sabato con il San Lorenzo Campi Giovani aveva momentaneamente messo la freccia. Sono i momenti salienti della sedicesima giornata di Terza Categoria, ossia le partite giocate fra ieri e due giorni fa. Se Tobbiana e Carraia stanno marciando a pieno ritmo e si stanno staccando dal gruppo, occhio a La Libertà Viaccia: vincendo nell’ormai tradizionale posticipo del lunedì contro l’Atletico Esperia (con fischio d’inizio fissato per stasera alle 20:30) gli uomini di coach Sensi consoliderebbero ulteriormente il terzo posto e si proporrebbero come alternativa sempre più credibile alle prima due della classe. Sempre in chiave spareggi-promozione, rialza la testa Las Vegas: le doppiette di Torri e Putoto e l’acuto di Giorgi hanno consentito in un solo colpo agli uomini di mister Shehaj di battere per 5-0 La Briglia nel derby, mettersi alle spalle le ultime prestazioni altalenanti (perlomeno in termini di risultati) e riavvicinarsi alle posizioni che contano. Allo stesso modo, un paio di punti più in basso, anche il Bacchereto è tornato a ruggire: Ferraro (doppietta) e Tanni hanno certificato il 3-2 interno sul Paperino San Giorgio (Perna e Gonnelli). Non si può poi non tener conto della risalita dell’Eureka, che in virtù del 2-1 esterno inflitto al Colonnata (anche grazie all’apporto in fase realizzativa del "cavallo di ritorno" Cuzzavaglio) si riavvicina alle posizioni che garantiscono l’accesso agli spareggi-promozione e con un po’ di continuità in più può davvero continuare a sognare. Cade la CDP Vaianese: il BGV Soccer ha vinto per 3-1 davanti al proprio pubblico e può trarre da questo successo ulteriore autostima per potersi rilanciare a tutti gli effetti. Non sono mancate le reti nel confronto fra Prato Sport e Carmignano: a prevalere sono stati alla fine i padroni di casa, trascinati da una doppietta di Nistri e da un acuto di Parlavecchio. Giornata-no infine per il Prato Nord U21, sconfitta per 3-0.

G.F.