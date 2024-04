Tipo Festival. La fabbrica?. Uno spettacolo

Quando il palcoscenico è in fabbrica. Anzi, è la fabbrica che diventa palcoscenico e apre le porte ai visitatori: anche così si scopre il volto produttivo del distretto, si assapora l’eccellenza della sua manifattura tessile (e non solo), com’è nella migliore filosofia di Tipo Festival, il festival del turismo industriale dal 12 al 14 aprile. Che per il weekend sfodera tre assi nella manica per coniugare industria, musica e spettacolo. Non solo a Prato ma anche a Montemurlo e a Vaiano. Dove ci sono aziende che si sono rimboccate le maniche dopo l’alluvione e che, ospitando artisti così da fare gli ‘straordinari’ nel fine settimana, vogliono dare un segno tangibile di ripartenza. È il caso di Omega Filati, alla Briglia di Vaiano (via dell’Orditoio 11), dove domenica sarà possibile abbinare al tour guidato in azienda, in programma alle 16, un omaggio alla comicità toscana con lo spettacolo "Toscanacci - Risate e altri anticorpi" con Paolo Hendel, Riccardo Goretti, Andrea Kaemmerle: nato da un’idea di quest’ultimo, lo spettacolo che inizierà alle 17.30 è il frutto di un lungo percorso di lavoro che Guascone Teatro ha iniziato alla fine degli anni Novanta cercando di rilanciare il grande filone della comicità toscana, quella molto tagliente e sagace inaugurata da Boccaccio, Collodi, Malaparte.

Dai filati agli acciai inossidabili che hanno fatto della ditta Bacciottini di Montemurlo (in via dei Tintori 26) un’eccellenza nel comparto della carpenteria meccanica. È qui che si esibirà sabato, alle 21.30, il cantautore genovese Francesco Baccini che ripercorrerà la sua trentennale carriera e brani di cantautori con cui ha collaborato e a cui si è ispirato, da Fabrizio De André a Luigi Tenco. Per i due appuntamenti è possibile acquistare il pacchetto per la visita guidata e il concerto/spettacolo sul circuito Ticketone o, in alternativa, solo il biglietto per l’evento. Praticamente già sold out lo spettacolo di Ghemon, "Una cosa così": la location scelta immergerà domani lo spettatore nelle affascinanti collezioni dei tessuti del lanificio Bellucci. Si comincia alle 20.15 con il tour guidato in azienda, poi lo spettacolo che porterà sullo stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling. Tutto il programma di Tipo Festival sul sito www.tipo.prato.it.

Maria Lardara