Tablet per la telemedicina. Nuovo progetto per aiutare chi abita lontano dalla città

Un appuntamento speciale per acquistare tablet da usare in telemedicina. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori a favore di Ant, ribadendo così la collaborazione nata qualche mese fa. In particolare per raccogliere i fondi domani sera è in programma l’apericena "Solidarietà 5.0", dalle 19 alle 22 a "In piazzetta Food & Drink", in via Cairoli 15. L’offerta minima è di 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0574/ 607548 oppure [email protected].

L’appuntamento è stato presentato ieri mattina da Giovannella Pitigliani Sini, presidente della Fondazione Sandro Pitigliani, e Tiziano Sperandini, delegato Ant Prato e Pistoia, insieme al presidente della Provincia Simone Calamai.

Le nuove tecnologie possono essere di grande supporto per i malati oncologici, ne è un esempio l’ultima donazione al reparto di medicina nucleare fatta dalla Fondazione Sandro Pitigliani per il progetto di umanizzazione delle cure. Grazie a questa nuova donazione Ant avrà strumenti per monitorare ed assistere i malati in maniera più continuativa in aree territoriali più lontane, garantendo così il diritto alla cura anche a chi non abita in città.

"Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione intrapresa con Ant a gennaio. Conosco bene il lavoro e il grande impegno che mettono nell’assistenza del paziente oncologico, ecco perché ci siamo trovati subito in sintonia", ha detto ieri mattina Giovannella Pitigliani Sini.

"Siamo davvero orgogliosi di proseguire il rapporto con Fondazione Sandro Pitigliani che già a gennaio ha sostenuto l’acquisto di un ecografo e oggi ci supporta nella dotazione di materiale tecnologico per l’assistenza medico domiciliare e gratuita alle persone malate di tumore – le parole di Sperandini – Generare valore per la collettività attraverso la creazione di relazioni e di reti è una delle prerogative del terzo settore".

"La nuova iniziativa “Solidarietà 5.0” è un esempio tangibile del valore inestimabile della collaborazione tra enti che condividono una missione comune – il commento di Calamai – Ringrazio di cuore la Fondazione Ant e la Fondazione Sandro Pitigliani per il loro straordinario impegno nell’offrire supporto e assistenza a chi ne ha più bisogno".