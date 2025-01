Scuola, apertura iscrizioni . La data slitta al 21 gennaio

La presentazione delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e alle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione per il prossimo anno scolastico 2025/2026 slitta a martedì 21 gennaio, fino al 10 febbraio: il ministero dell’Istruzione e del Merito infatti, per consentire alle scuole di effettuare una più ampia attività di orientamento e alle famiglie di avere più tempo per una scelta ponderata, con una circolare emessa il 3 gennaio ha rideterminato la finestra temporale per la presentazione delle domande di iscrizione, fissata in precedenza dall’8 al 31 gennaio 2025, come era stato anche comunicato dall’Amministrazione comunale con una lettera alle famiglie.

Si invita pertanto i genitori a non tener conto delle date indicate nella lettera ma di considerare i nuovi termini indicati dal Ministero. La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata esclusivamente online a partire dalle ore 8 del 21 gennaio sul sito web del Ministero anche attraverso il link pubblicato dal Comune di Prato (attivo solo dalla data e dall’ora indicata), fino alle 20 del 10 febbraio.