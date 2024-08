Rifiuti dell’alluvione. È partita la rimozione

Sono state avviate ieri mattina, le operazioni di rimozione e successiva caratterizzazione dei rifiuti e delle terre alluvionali ammassate in varie parti del territorio del Comune di Vaiano.

I primi interventi hanno riguardato via Fattori a La Briglia, dove sono stati portati via tutti i rifiuti e in via dell’Argine. Nei prossimi giorni si interverrà anche in piazza Donatori del Sangue, via Borgonuovo, nel parcheggio sul lato opposto al cimitero comunale. "Si sta andando avanti sulla base del cronoprogramma stabilito da Alia e condiviso con il Comune e la Regione, sono già stati portati via circa 150 metri cubi di rifiuti – spiega la sindaca Francesca Vivarelli che ieri ha fatto un sopraluogo con il vicesindaco Davide Puccianti e con l’assessore Enzo Polidori – dopo questa prima fase si passerà, intorno al 12 agosto, a una serie di prelievi e di analisi direttamente sulle terre per poi procedere alla rimozione".

Il 5 agosto è previsto l’avvio del cantiere in via Borgonuovo (cimitero), In piazza Donatori del Sangue e in via Fattori, il 5 e il 6 agosto, si svolgeranno le necessarie operazioni di caratterizzazione, sulla base dei risultati delle quali verrà poi attivato l’intervento di rimozione delle terre. Serviranno dalle 4 alle 5 settimane di lavoro per via Fattori, dalle 6 alle 8 settimane di lavoro per piazza Donatori del Sangue, da 1 a 2 settimane per via dell’Argine, circa 2 giorni per via Borgonuovo.

L’amministrazione comunale, che attribuisce primaria importanza alla rimozione dei rifiuti per ridare spazi ai cittadini e decoro al territorio comunale, rimarginando, pur ancora in parte, i segni dell’alluvione, avrà cura di informare puntualmente la cittadinanza sullo stato delle attività e di ogni variazione al programma condiviso con Alia.