Prato, 16 aprile 2024 – Principio d’incendio questa mattina intorno alle 12 in via del Tasso a Santa Maria a Colonica. Le fiamme sono state spente dagli stessi lavoratori, poco prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti, anche in 19 sono stati controllati sul posto dal 119; intervenuta anche la polizia.