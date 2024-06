Prato, forzano il posto di blocco e fuggono a 180 all’ora: presi e denunciati

Prato, 29 giugno 2024 – Hanno forzato il posto di blocco della polizia municipale di Prato e sono scappati a folle velocità fino a Quarrata (Pistoia) ma alla fine sono stati presi e denunciati. È successo la scorsa notte, all'1.45.

Una pattuglia dei motociclisti della municipale di Prato ha intimato l'alt ad un'auto che si aggirava a bassissima velocità presso i giardini pubblici con due uomini a bordo: l'automobilista alla guida invece di fermarsi, spiegano gli investigatori in una nota, si dava a precipitosa fuga col veicolo procedendo ad alta velocità e contromano nella zona del Soccorso, poi sulla Declassata in direzione Pistoia dove l'automobile in fuga sfrecciava a oltre 180km/h inseguita da due autopattuglie che in più occasioni l'automobilista tentava di speronare e mandare fuori strada. L'inseguimento è proseguito nel territorio di Quarrata dove l'auto ha effettuato sorpassi azzardati e manovre in contromano attraversando persino un giardino privato. La corsa è durata quasi 20 chilometri terminando in località Selva Bassa, dove gli occupanti dell'auto, ormai braccati, hanno abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi tra i campi, ma sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti, che intanto avevano allertato tramite centrale anche i carabinieri di zona. I due uomini, di origini nordafricane, sono risultati clandestini e già noti alle forze dell'ordine; il conducente era anche privo di patente ed è risultato in stato di ebbrezza. Trattenuti una notte nelle camere di sicurezza della municipale, i due sono stati denunciati per resistenza in concorso per la pericolosa fuga posta in essere e ora rischiano fino a cinque anni di carcere. L'auto è stata sequestrata e sono state contestate le decine di infrazioni commesse per la guida pericolosa per importo di oltre 1000 euro di sanzioni. «La nostra polizia municipale dimostra ogni giorno grande competenza e capacità nel controllo del territorio - afferma la sindaca Ilaria Bugetti - Sono orgogliosa del lavoro che viene svolto quotidianamente su tanti settori con qualità, alta specializzazione e impegno costante. È il contributo che la nostra polizia municipale dà alla sicurezza cittadina per aiutare carabinieri, polizia, guardia di finanza e in generale tutti gli organi di polizia a garantire ai nostri cittadini la tranquillità a cui hanno diritto».