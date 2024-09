Prato, arriva “Una zampa per amico – condividere la vita con il proprio cane”

Prato, 26 settembre 2024 - Sabato 28 settembre in piazza del Mercato Nuovo, dalle 9:30 per tutto l’arco della giornata, si terrà l’evento “Una zampa per amico – condividere la vita con il proprio cane”. L’iniziativa, all’insegna della legalità e della vicinanza alle Forze dell’ordine, è organizzata dall’associazione SEC – Società Educazione Cinofila in collaborazione con il Comune di Prato e con il patrocinio della Regione Toscana, ENCI - Ente Nazionale Cinofilia Italiana, Provincia di Prato e Comune di Carmignano. Ad aprire l’evento saranno la sindaca Ilaria Bugetti e il prefetto Michela La Iacona insieme alle autorità civili e militari.

La piazza ospiterà unità cinofile delle Forze dell’ordine provenienti dalla Toscana e dal resto della penisola. Nel corso della giornata si cimenteranno in simulazioni di operazioni per mostrare come il cane è stato addestrato a muoversi in situazioni critiche e di pericolo. Si comincia alle 10.30 circa con l’esibizione del Nucleo Carabinieri cinofili di Castello che simulerà un furto. Seguiranno quelle dedicate allo spaccio di stupefacenti a cui assisteranno gli alunni delle scuole medie e superiori del territorio. L’obiettivo infatti, è quello di sensibilizzare le nuove generazioni a stare lontane dalla droga. Tra le particolarità la presenza dei vigili del fuoco che entreranno in azione tra le macerie per mostrare come si muovono le proprie unità cinofile in scenari complessi e drammatici quale quello causato da un terremoto.

Tra gli ospiti illustri il comandante Alfa, uno dei primi elementi scelti nel 1977 per il GIS (Gruppo di Intervento Speciale) dell'Arma dei Carabinieri, considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Presente anche il maresciallo Giuseppe Giangrande, che nel 2013 a Roma fu gravemente ferito mentre prestava servizio per il giuramento del governo Letta. Alle 20:30 è previsto il musical teatrale “Lascerò che una nuvola Vi accompagni”, portato in scena dall’associazione “Tutti x Uno”, composta dagli agenti di scorta del giudice antimafia Antonino Caponnetto. Lo spettacolo è proprio dedicato alla storia di questo straordinario magistrato che ha lavorato fianco a fianco di Falcone e Borsellino. Sarà presente anche l'unico agente della scorta sopravvissuto alla strage di Capaci. Durante l’evento sarà inoltre possibile visitare i vari stand delle associazioni di volontariato e delle Forze dell’ordine. Saranno esposte anche delle auto di servizio d’epoca. La giornata sarà interamente gratuita ed il ricavato ottenuto sarà donato all’Associazione “Una vita rara” Onlus, che si occupa di una grave malattia pediatrica (l’encefalopatia pediatrica), e all’Aias Pesaro – Associazione Italiana Assistenza Spastici, che si occupa di persone con gravi disabilità psicofisiche.