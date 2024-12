Polisportiva Nuoto Prato . Miglior società d’Italia

La Polisportiva Nuoto Prato è stata premiata come miglior società d’Italia 2023/24 per quanto riguarda il nuoto master, sulla base della classifica combinata fra i risultati ottenuti in acque libere ed in vasca. Una delegazione del sodalizio pratese capitanata dal presidente Gabriele Giusti ha ritirato pochi giorni fa a Torino il "Trofeo del Nuotatore Master", precedendo sul podio nazionale i Nuotatori Genovesi e la Roma Nuoto Master. "Un riconoscimento che conferma la competitività del nostro gruppo – ha commentato Giusti – siamo felici di aver chiuso nel migliore dei modi una stagione fantastica, nella quale tutti i nostri tesserati hanno dato un contributo importante per gli oggettivi raggiunti". A fare la differenza per il trofeo è stato indubbiamente il nono campionato italiano master in acque libere conquistato la scorsa estate. Che ha i volti degli allenatori Elisa Faggi, Luca Coscia e Claudio Pagnini, oltre che degli agonisti Eleonora Celli, Petra De Paoli, Simona Filippini, Elena Gavazzi, Monica Gestri, Paola Lombardi, Claudio Calabresi, Andrea Crovetto, Mauro De Matteis, Claudio Di Lauro, Tommaso Fuligni, Marco Galli, Nicola Gelli, Emanuele Giannoni, Andrea e Gabriele Giusti, Jean Golin, Marco Gradi, Gabriele Lombardi, Lorenzo Massai, Leonardo Meoni, Lorenzo Nenciarini, Paolo Nistri, Marco Olimpi, Iside Marlazzi, Monica Monagheddu, Laura Nuti, Veronica Santini, Isabella Toti, Francesco Bardazzi, Fabrizio Becherini, Giannetto Bini, Niccolò Bonanni, Federico Bortolotti, Paolo Brinati, Amerigo Pachioli, Marco Pestelli, Dimitri Petracchi, Salvatore Rizzo, Alberto Roggi Gacci, Luca Salati, Simone Storai, Stefano Tatano, Daniel Tinti, Riccardo Toni, Andrea Vannucchi e Thomas Vaia. Un alloro che si aggiunge a quelli già conquistati nel 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 e nel 2022, per un conteggio che dà nove successi in tredici anni: nelle edizioni in cui ha deciso di partecipare alla manifestazione, la PAP ha praticamente sempre vinto. Manca un solo successo per potersi fregiare della "stella" destinata a chi vince dieci Scudetti. E la rincorsa potrebbe partire già nel 2025.