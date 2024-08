"Pnrr, occasione per creare occupazione di qualità"

"Rilanciare lo sviluppo industriale e l’occupazione di qualità attraverso gli investimenti, che devono essere privilegiati rispetto alla rendita". Così il segretario generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè interviene sulla crisi che sta affliggendo parte dei settori manifatturieri toscani, tra cui il tessile-abbiglimento è uno dei più colpiti.

"Non possiamo perdere la grande occasione del Pnrr e dei Fse, che rappresenterebbe anche un’ancora di salvezza dal costante declino socio-economico - aggiunge Fantappiè -. A questo proposito chiediamo un maggior coinvolgimento delle parti sociali nella progettazione degli investimenti per non far sì che questi rappresentino solo altri finanziamenti a pioggia alle imprese e che non vengano accompagnati da una reale crescita occupazionale stabile e di qualità". Secondo la Uil "il contesto macroeconomico, alla luce dell’ultimo rapporto Irpet, desta perplessità: siamo di fronte ad una stagnazione del Pil, accompagnata da una crescita occupazionale che non può che essere che di scarsa qualità".