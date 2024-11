"Più risorse, prudenza e coraggio"

"Le scelte di prudenza, ma anche di coraggio della commissione investimenti e del nostro advisor hanno portato il preconsuntivo 2024 a risultati positivi. Che permettono di aumentare le risorse a disposizione della comunità".

E’ così che la presidente Toccafondi ha commentato l’aumento della somma (rispetto all’ultimo anno) che la Fondazione impiegherà in progetti a beneficio della collettività. "Daremo continuità per il prossimo triennio al Progetto Prato Comunità Educante, promosso per contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico e riaccendere nelle giovani generazioni la passione per il futuro – ha proseguito Toccafondi – con il coinvolgimento della Fondazione Per i Bambini, le risorse messe a disposizione dalla Fondazione e da Intesa San Paolo verranno raddoppiate portando l’impegno triennale sul progetto a oltre 900mila euro. Per quanto riguarda invece il carcere della Dogaia, finanziamo già il laboratorio teatrale Farmacia delle parole. Abbiamo proposto un impegno più strutturato attraverso un tavolo di lavoro a cui sono invitati vari enti, per coordinare le necessità. E direi che la risposta da parte del direttore è stata positiva e collaborativa".