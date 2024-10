Piazza libera dai detriti alluvionali. Finalmente il mercato torna a casa

Torna nella sua sede principale il mercato di filiera corta della Val di Bisenzio "Colto e mangiato": oggi o dalle 15.30 alle 19 i banchi dei produttori locali saranno in piazza Donatori di Sangue, a Vaiano, da cui erano assenti da quasi un anno. Da quando infatti, dall’alluvione dello scorso novembre, la piazza antistante il distretto socio sanitario era diventata il deposito delle terre e dei detriti trasportati dalla piena dei torrenti, adesso rimossi: il mercato vaianese era stato trasferito nel parcheggio – poco lontano ma non ben visibile dalla Sr 325 – vicino al vecchio cimitero di Vaiano. Una ripartenza - che sarebbe dovuta avvenire la scorsa settimana, ma l’allerta meteo l’ha impedito - che ha in sé un gran significato a partire dall’entusiasmo dei produttori presenti, che per adesso sono soltanto quattro, ma con una gran voglia di ricominciare. Una "decimazione", dovuta principalmente alle minori vendite date dal trasferimento in un luogo poco visibile e con poco parcheggio, ma che dovrebbe rappresentare solo una fase transitoria visto che altri produttori si stanno già interessando. "Siamo pochi ma c’è un po’di tutto – spiega Leonardo Giannetti dell’apicoltura Il Glomere – dal miele ai formaggi e confetture de La Bebina e poi vino e birra artigianale e frutta e verdura. Se poi qualche altro produttore locale volesse unirsi a noi è invitato a farlo, contattandomi". "Colto e mangiato" ha quasi 10 anni. Si svolge ogni giovedì pomeriggio. Per acquistare i prodotti della Vallata infatti, tolte alcune botteghe specializzate e la vendita diretta nelle aziende agricole, l’unica opzione è il mercato Terra di Prato, il sabato mattina in piazza del Mercato Nuovo nel capoluogo di Provincia, ma comunque fuori dai confini valbisentini. Le aziende interessate a far parte del mercato, possono contattare Leonardo Gianotti al 340 785 8395.

Claudia Iozzelli