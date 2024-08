Pd, oltre 10mila firme per il referendum

"Oltre 10mila firme per il referendum contro l’autonomia differenziata e quasi 10mila a sostegno della legge di iniziativa popolare sul salario minimo: un risultato raggiunto in questa Estate militante che ci rende estremamente entusiasti. Un risultato che si somma al grandissimo lavoro di squadra che è stato fatto in tutta Italia e che ci ha visti collaborare con tantissime altre organizzazioni e associazioni" hanno commentato il portavoce del Pd Toscana Diego Blasi e il responsabile organizzazione Luca Sani. "Queste sono battaglie per il Paese più giusto ed equo che sogniamo".