"Passeggiata" a Santa Maria a Colonica

Il nuovo anno inizia di corsa con la Passeggiata della Befana. La manifestazione, in programma lunedì prossimo e valida come 33esimo Trofeo Rodolfo Boschi e ottavo Memorial Mario Ciofi, si svolgerà a Santa Maria a Colonica, con tre percorsi non competitivi di 14, 10 e 5 km. Partenza alle 9 dal Circolo Rodolfo Boschi, in via Campostino. Assistenza sanitaria a cura della Pubblica Assistenza Prato Sud.

"Dopo la ‘5 km di Buon Natale col sorriso’, che ha visto ben 500 podisti e camminatori scambiarsi gli auguri di buone feste - spiega Piero Giacomelli presidente della Ets Regalami un Sorriso - il mondo del podismo riparte nel 2025 con tante manifestazioni anche a Prato e nell’area metropolitana tra Firenze e Pistoia. La nostra onlus andrà a fotografare e a fare le immagini per poi destinare i proventi in beneficenza e acquistare defibrillatori e ambulanze.

L’obiettivo per i tanti corridori pratesi presenti sarà quello di prepararsi per domenica 13 aprile, giorno della 35esima Prato Half Marathon, la Maratonina di Prato. Proprio per questo ripartiranno anche gli appuntamenti di preparazione ‘Aspettando la Maratonina’ che permetteranno a chiunque di arrivare pronto a questo appuntamento tanto atteso".