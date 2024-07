Olimpiadi alla pratese. Lo show di Lady Gaga sulle moquette dorate firmate Alma e Pointex

Prato sbarca alle Olimpiadi 2024 in corso a Parigi. E non lo fa soltanto con le eccellenze nelle varie discipline sportive, ma anche con una eccellenza del distretto tessile. Così moquette e tessuti che hanno addobbato la cerimonia inaugurale in mondovisione delle Olimpiadi, lo spettacolo iconico ai piedi della Torre Eiffel, sono state pensate e prodotte grazie all’impareggiabile know how pratese. In particolare tante moquette utilizzate per l’evento di apertura dei giochi olimpici sono state realizzate dalle aziende Alma e Pointex, con una fornitura per un totale di circa 20 mila metri quadrati. Aziende del nostro distretto specializzate in expo event & show.

Un vero orgoglio per i titolari ma allo stesso tempo per il buon nome nel segno della qualità e della sostenibilità del distretto di Malaparte.

Moquette che sono state calcate niente meno da Lady Gaga in occasione del suo show inaugurale. "La cantante di fama internazionale ha ballato e cantato divinamente lungo la grande scalinata tappezzata con le nostre moquette – afferma con soddisfazione Marco Ranaldo di Pointex spa – Oltre a lei si sono esibiti nella medesima cornice anche la cantante Aya Nakamura che, insieme alla banda militare in alta uniforme, ha incantato gli spettatori su uno scintillante tappeto di brillantini dorati. Moquette dagli effetti brillanti unici che hanno contribuito a dare luce e bellezza alla straordinaria scenografia allestita per l’occasione. E’ davvero un orgoglio per tutti noi".

Alma e Pointex hanno già vinto la loro Olimpiade riuscendo a stupire ed emozionare con tessuti del colore più prestigioso ed ambito dagli sportivi arrivati a Parigi da ogni angolo del pianeta.

Sara Bessi