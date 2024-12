Ok per il Trescellere. Stanziati due milioni

La Regione annuncia il maxi emendamento al bilancio di previsione, che fra i tanti interventi, prevede quello di rigenerazione urbana nel centro di Vaiano dove il 2 novembre del 2023 il torrente tombato Trescellere fece esplodere una fabbrica dismessa e causò molti danni.

Massima soddisfazione arriva da Primo Bosi, che da sindaco aveva seguito le prime fasi del post alluvione, e dalla sua lista, Civici e Democratici per Vaiano. "La notizia dello stanziamento di 2 milioni di euro da parte della Regione – precisa una nota – finalizzati alla rigenerazione urbana di una zona del nostro territorio colpita dall’alluvione, rappresenta una notizia importantissima per tutta la nostra comunità. Il presidente regionale, Eugenio Giani, lo aveva promesso fin dalle primissime ore, individuando nella realizzazione dell’opera il segnale della ripartenza. Il progetto presentato dall’attuale amministrazione è molto simile a quello che avevamo presentato in campagna elettorale e ci trova in piena sintonia. Verrà realizzata un’opera che garantirà una maggiore sicurezza idraulica, individuerà nuovi parcheggi, nuovi spazi di socializzazione e riuscirà a creare una ricucitura degli spazi urbani, mettendo in stretta correlazione la zona centrale di via Braga con la piazza del Monumento e la zona dei servizi sanitari offerti presso la sede della Misericordia. Una bella notizia e, subito dopo la rimozione delle terre alluvionali attualmente in corso a La Briglia, una ulteriore promessa mantenuta. Un passo importante per la rinascita del nostro territorio e della nostra comunità".

E concludono: "Ringraziamo di vero cuore il presidente Giani per la vicinanza e la sensibilità dimostrate alle esigenze del nostro territorio".