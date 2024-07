Oggi c’è "Tuttotoscano" al Parco di Villa Giamari

Oggi alle 21,15 nel Parco di Villa Giamari appuntamento con "Estate al Parco", il cartellone che nasce dalla collaborazione tra il Comune e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Questa sera è il momento di "Tuttotoscano", di e con Gianmaria Vassallo, nuovo spettacolo di teatro-canzone firmato dal ‘maledetto toscano’. Una sfida contro il tempo all’insegna del ridere. Monologhi e siparietti comici, per uno one man show che racconta una Toscana e la sua gente sotto una prospettiva moderna e autoironica. L’ingresso è libero, per informazioni e prenotazioni contattare il cellulare 350 0989104 (orari 13-15 e 19-20). La programmazione teatrale di Fts è un’occasione per godere del fresco e della bellezza del parco storico di Villa Giamari e per assistere a spettacoli sempre di grande qualità artistica e culturale. "Estate al parco – come ha ricordato la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – porta un’offerta culturale inclusiva, con testi di qualità che fanno dell’ironia la propria cifra distintiva".