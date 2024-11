Occasione per l’Ariete. Il Valdarno da battere

Archiviare e ripartire. Sono queste le parole d’ordine dell’Ariete dopo il doppio ko contro Genova e Florenzo. Due stop amari da digerire nel campionato di serie B2 femminile nazionale e che quindi occorre velocemente mettersi alle spalle. Occasione per farlo è la gara interna contro l’Unomaglia Valdarno. Ancora ferma a quota zero in classifica (sconfitte con Genova, Cecina e Albisola), la squadra aretina è giovane anche se può far forza su alcune ragazze che l’anno passato militavano in categoria superiore. Nelle gare fin qui disputate Valdarno ha perso ma ha fatto bene, facendo penare anche una corazzata come Genova. Insomma, servirà concentrazione e qualità per battere le aretine e servirà l’Ariete che sa lottare e che sa trovare le migliori soluzioni nelle diverse situazioni di campo. L’Ariete vista solo nel primo set del turno precedente. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 al palazzetto di San Paolo. "Nel turno precedente abbiamo perso una gara strana – dice il coach Massimo Nuti -. Ora dobbiamo ritrovarci subito e ripartire e sono sicuro che troveremo la giusta rabbia agonistica e le giuste risorse nervose per farlo". Le convocate: Grucka, Lunardi, Nesi, Mennini, Palandri, Ferri, Torri, Gerl, Bertelli, Furlan, Talmaciu, Mattei, Cecchi, Conticini. All. Nuti.