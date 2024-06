Misericordia, sì al bilancio 160mila servizi nel 2023

PRATO

Un utile di 42mila euro, undici milioni di ricavi e 220mila euro di imposte versate. L’Arciconfraternita della Misericordia di Prato ha approvato all’unanimità il bilancio sociale 2023. La votazione si è svolta nell’auditorium della sede operativa di via Galcianese, dove è stata convocata l’assemblea annuale degli iscritti. Nell’occasione il proposto Gianluca Mannelli ha fatto il punto delle attività svolte dall’Arciconfraternita attraverso la sede centrale e le sue ventisei sezioni sparse sul territorio pratese e in parte anche in quello fiorentino. "Il bilancio certifica una Misericordia di Prato viva e vitale, che ha saputo cogliere le situazioni di disagio e si è impegnata per dare risposte adeguate alla popolazione – afferma Mannelli –, come evidenziamo ogni anno, la nostra attività non deve essere misurata in termini economici, il profitto non è il nostro fine, certo dobbiamo essere amministratori attenti per salvaguardare l’integrità del patrimonio e per liberare risorse da reinvestire nelle nostre attività".

Nel 2023, anno reso complicato negli ultimi mesi dalla gestione della terribile alluvione del 2 novembre, la Misericordia di Prato ha svolto 160mila servizi di trasporto socio-sanitario e di emergenza 118, quest’ultimo attraverso l’utilizzo di ambulanze con personale sanitario e con solo soccorritori svolto 24 ore su 24, sette giorni su sette, in convenzione con l’Asl (sono undici solo nella sede centrale e quarantadue in uso nelle sezioni, più 110 mezzi complessivi per il trasporto sociale). Nel corso dell’anno i turni sono sempre stati garantiti con una media di 3/4 volontari, in supporto al personale dipendente.

Le tante attività a servizio della popolazione messe in campo dalla Misericordia sono rese possibile grazie all’impegno volontario e quotidiano di circa duemila confratelli e consorelle, supportati da 130 giovani del servizio civile. Tra le iniziative il Centro di ascolto prevenzione all’usura, il Consultorio familiare, il Gruppo donatori di sangue Fratres e i tanti servizi promossi dalla sezione femminile (tra i vari si segnala la gestione del Telefono Amico Italia).

Da sottolineare l’impegno nell’emergenza alluvione in provincia di Prato con centodieci persone e trenta automezzi, mettendo a disposizione le sedi locali per l’accoglienza degli sfollati, per la raccolta viveri e indumenti, ma anche come centrali operative. Lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il proposto Gianluca Mannelli è stato insignito dell’onorificenza al merito della Repubblica: "È un riconoscimento che voglio condividere con tutti i confratelli e le consorelle".