Le luci natalizie si accendano ovunque

Nel giugno del 2008 il vescovo di Prato Gastone Simoni presentava così il supermercato del conforto e dell’abbraccio, il secondo inaugurato in Italia dopo Roma: "L’Emporio Caritas è un nuovo modo di fare solidarietà, non obbliga più a bussare alla porta, un gesto che a molti costa. Questo è un aiuto che restituisce dignità". Parole vere, parole sante. Sono passati sedici anni da quel taglio del nastro: i poveri sono aumentati, tantissimi hanno fatto la spesa tra quegli scaffali, molti hanno trovato sostegno e forza per andare avanti anche in quel gesto, fare la spesa, che per molti è normalità e incombenza quotidiana nel correre tra un impegno e l’altro.

