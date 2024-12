L’arte della trasformazione delle moto d’autore è firmata Denny Braccini

Il prossimo progetto sarà una moto con finiture in bronzo ed oro, che si potrà ammirare il 24-25 e 26 gennaio 2025 al Moto Bike Expo di Verona. La sta realizzando Denny Braccini, pratese, 45 anni, che ama la meccanica e le moto ma non quelle tradizionali perché Denny le trasforma e le rende belle e da concorso con premi vinti e tanti riconoscimenti. La moto che ama è la Harley Davidson che trasforma a suo modo rendendola "Special"; una passione che è stata tramandata a Denny dal babbo Alfio. Un artista che riesce ad adattare alla moto pezzi che magari hanno tutt’altra funzione e l’ultimo "gioiello" una Harley Davidson già bella di suo, l’ha modificato per circa l’80 %.

Anno dopo anno ha affinato sempre più questa passione, con modifiche sempre più importanti chiamando il suo progetto "Toscano Classico", dove a parte i cerchi, il telaio, il blocco motore e la forca springer e qualche particolare di precisione, ha fatto lui tutto il lavoro di meccanica. Il tutto in circa 180 ore diluite in 6 mesi. Un progetto con l’apporto degli amici più stretti, preziosi collaboratori per realizzare e mettere in pratica idee e innovazioni. "L’arte della trasformazione delle motociclette – dice Braccini- non è solo per me passione che rilassa mente e corpo, ma è come dipingere un quadro per poi renderlo vivo mentre corre sull’asfalto".

Questo geniale artista pratese ha provato emozioni bellissime per i premi ed i riconoscimenti all’European Biker Fest di Lignano Sabbiadoro, a Cesenatico, a Brescia, premiato come miglior costruttore, a Verona. E’ stato primo anche alla BSide Motorcycle di Prato.

Antonio Mannori