Ladro svuota la cassa del circolo. E poi mangia la pizza per i poveri

Ladri in azione alla casa del popolo e anche affamati. Il problema dei furti sta tornando a galla nei Comuni medicei sia per le abitazioni sia per i veicoli.

Fra domenica e lunedì, intorno alle 1 di notte, un uomo ha saltato con agilità il cancello del circolo Arci 11 Giugno in piazza Vittorio Emanuele II ed ha forzato la porta. Il circolo è anche adiacente alla stazione dei carabinieri che però di notte è chiusa.

Il ladro, una volta all’interno, ha aperto la cassa e sottratto gli 80 euro rimasti e poi ha pensato bene di mangiarsi una pizza e gettare gli scarti per terra.

"La pizzeria – spiega il presidente del circolo Doriano Cirri – aveva chiuso a mezzanotte e l’incasso chiaramente era stato portato via. Le pizze invendute la mattina seguente si donano alla Caritas e una di queste il ladro l’ha mangiata sul posto. Si è portato via alcuni pacchi di patatine mentre non sono state toccate le bottiglie di alcolici o altre bevande. Abbiamo consegnato il filmato di videosorveglianza ai carabinieri e riparato subito la porta. Non sono state rubate le calze, piene di dolciumi, che avevamo preparato per la festa dell’Epifania da dare ai bambini. Tutto questo, anche il fatto di mangiare mentre fai un furto, evidenzia il grande disagio sociale che c’è in giro. Il ladro puntava all’incasso della serata ma non vengono più lasciati valori in cassa".

Non è chiaro se questo ladro era insieme ad altri che lo attendevano fuori ma potrebbe essere un gruppo diverso quello che la stessa notte fra domenica e lunedì ha rubato un’automobile a Signa, è arrivato in centro a Carmignano ed ha sbattuto contro alcune auto in sosta. Poichè le gomme dell’automobile alla fine erano distrutte i due occupanti, un uomo e una donna, sono stati visti fuggire a piedi.

A Poggio a Caiano domenica sera in via Carmignanese una residente ha sentito rumore di vetri infranti ed è uscita di casa trovando due uomini che tentavano di rubare la macchina della vicina. Una volta scoperti si sono dati alla fuga.

La questione sicurezza è tornata all’attenzione in tutte le frazioni di Carmignano e gli orari in cui avvengono i tentativi di furto sono quelli pre-serali, dalle 17 alle 20 o proprio mentre la gente è a cena fra le 20 e le 21.

A Comeana è stata avanzata al sindaco la richiesta di costituire ufficialmente il gruppo di "controllo del vicinato" sul modello di quelli già esistenti poiché negli ultimi mesi si sono incrementati i vari tentativi di furto e le spaccate ai vetri delle automobili parcheggiate.

M. Serena Quercioli