Laboratori al Politeama. La magia di Roald Dahl

Sabato 7 settembre si tiene il primo appuntamento con la rassegna "Avanguardie", che apre la stagione teatrale 2024-25 al Politeama con il filo conduttore "Classico e/è contemporaneo".

Il cartellone vuole essere un omaggio a Roald Dahl e al suo fantastico mondo che ha incantato tante generazioni di giovani lettori. Il primo dei quattro laboratori al Ridotto si svolge sabato 7 settembre alle 17 (gli altri sono il 14, il 21 ed il 28 settembre, stesso orario), a cura di Teatro Metropopolare. Gli spazi del Ridotto si coloreranno con le creature fantastiche e i personaggi stravaganti nati dalla penna di Roald Dahl: condotti da Giulia Aiazzi, i laboratori-spettacolo per bambine e bambini da 5 a 10 anni vedono la direzione artistica di Livia Gionfrida, regista e drammaturga fondatrice del collettivo Teatro Metropopolare. La formula è quella collaudata degli anni passati: ogni incontro di "Avanguardie" è concepito come un percorso d’arte all’interno del quale si succedono narrazione, animazione teatrale, espressione corporea ed emotiva, momenti di condivisione e confronto. Storie piene di magia, avventura e mostri ma anche di padri amorevoli, nonne strabilianti e maestre comprensive: in modo intelligente e ironico, Dahl guarda i bambini dritto negli occhi per scatenarne la fantasia e incitarli a un allegro confronto le proprie paure e preoccupazioni. Il ciclo Avanguardie s’inserisce nel palinsesto programmazione del festival Settembre|Prato è Spettacolo. Il biglietto per partecipare a ogni singolo laboratorio-spettacolo costa 5 euro, fino a esaurimento posti: consigliabile la prenotazione telefonando allo 0574 603758 o scrivendo a biglietteria@politeamapratese.