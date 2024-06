La Toscana in Bocca. Un’altra serata col gusto dopo il grande debutto

Grande successo al debutto, con centinaia di presenze al Castello dell’Imperatore, e oggi il bis. La Toscana in Bocca chiude la due giorni dedicata ai sapori autentici pratesi con un’altra serata all’insegna del gusto, della buona musica, della socialità. Lo fa dopo il taglio del nastro di venerdì, che ha visto come ospite speciale lo Chef stellato Cristiano Tomei e tanto pubblico, accorso per sperimentare le interpretazioni dei sapori pratesi più autentici da parte di 16 tra i migliori ristoratori, pasticceri ed esperti enologi del territorio e di Pistoia. Promosso da Confcommercio e Fipe Pistoia e Prato nell’ambito di Eat Prato, con il contributo della Camera di Commercio di Pistoia e Prato, l’appuntamento si inserisce nel circuito di Vetrina Toscana, il progetto sul turismo enogastronomico della Regione volto a valorizzare la ristorazione di qualità, tramite una rete capace di assicurare grande risonanza a tutte le attività coinvolte. L’iniziativa, inoltre, rappresenta un’anteprima speciale di Arcobaleno d’Estate, il cartellone di eventi – dal 19 al 25 giugno – promosso dalla Regione insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria, per celebrare l’inizio della stagione turistica.

"La Toscana in Bocca – è il commento del direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini – si conferma un format che, da Prato a Pistoia, riesce a valorizzare i piatti della tradizione territoriale ed il lavoro dei ristoratori, creando al contempo socialità tra i residenti e attenzione dall’esterno. La filiera enogastronomica rappresenta uno dei nostri punti di forza principali e, come tale, merita di essere adeguatamente supportata".

"È l’ultimo taglio del nastro di 10 anni meravigliosi e sono contento di farlo qui, in una manifestazione che prima a Prato non c’era e adesso c’è – il saluto del sindaco Biffoni – È un altro mattoncino che mettiamo in un percorso di rinnovamento della città e che fa bene sia ai turisti che ai residenti".

Anche la seconda serata sarà caratterizzata dai piatti che rappresentano le espressioni più sincere del territorio, in una costante tensione tra la salvaguardia delle tradizioni e la spinta innovativa. Il cibo sarà accompagnato da degustazioni di pregiati vini locali e cocktail ricercati. La serata proseguirà poi con la musica live della band "Dipende da Sally".