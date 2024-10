La ricchezza della voglia di stare insieme

Condividere obiettivi comuni in associazioni che guardano al bene comune. O in organizzazioni che affondano le radici nella storia. La Nazione punta nuovamente lo sguardo sul mondo dei club e delle associazioni. Un microcosmo di esperienze. di relazioni, di storie, di personaggi. Prato e la sua provincia è ricchissima di queste realtà. Un orgoglio e un vanto per tutto il territorio. Perché le finalità sono rivolte sempre al prossimo, allo sviluppo, alla conoscenza.

Ogni settimana la nostra edizione riserva una pagina a questo ricchissimo mondo raccontando iniziative, incontri, programmi. Un modo per stare sempre di più insieme.