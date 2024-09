La Pietà cala il tris. Il Tavola va avanti

Domenica prossima sarà il campionato a reclamare il grosso dell’attenzione, con il terzo turno ormai alla porte. Nel frattempo però, quasi tutte le formazioni di Prima e Seconda Categoria di Prato e provincia sono scese in campo per la terza giornata dei triangolari di Coppa Toscana, andata in archivio lo scorso mercoledì. E ci sono già i primi verdetti, fra chi è stato eliminato e chi può invece continuare a sognare il successo nella competizione. Iniziando ad esempio dalla coppa di Prima e in modo particolare dal Prato Nord, che può festeggiare il passaggio del turno. Agli uomini di mister Rondelli è bastato pareggiare per 1-1 con il Casale e Fattoria 2001 al termine di un confronto nel complesso equilibrato, grazie ad una rete di Calamai alla quale ha risposto Ciaccio. Ai sedicesimi va anche il CSL Prato Social Club, anche se con qualche brivido di troppo: l’Albacarraia ha vinto 1-0, ma la classifica avulsa ha premiato i ragazzi di coach Campolo a scapito dello Jolo. Per quel che concerne la Coppa Toscana di Seconda Categoria, la copertina è indubbiamente per la Pietà 2004: il 3-0 esterno inflitto alla Valbisenzio (griffato da Bettazzi, Melani e Niccolai) vale l’approdo ai trentaduesimi di finale. Per tagliare il medesimo traguardo, al Tavola bastava non perdere contro la Galcianese, alla luce della vittoria di misura ottenuta in precedenza contro il Chiesanuova. E l’1-1 maturato contro la Galcianese ha fatto sì che i rossoverdi chiudessero il mini-triangolare in testa. E’ invece stato eliminato il San Giusto, caduto nella tana del Sesto: i sestesi si sono imposti 6-1 e sono così riusciti a qualificarsi a discapito del Mezzana. Eliminazione anche per La Querce: l’1-1 fatto registrare contro il Doccia non si è rivelato sufficiente, in quanto differenza reti e scontri diretti hanno alla fine premiato i padroni di casa. Festeggia infine, pur con una sconfitta, il Montemurlo: il San Niccolò ha vinto 3-2, ma ad avanzare alla seconda fase saranno i montemurlesi di Ermini.