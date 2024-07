La musica classica di Rtc. Omaggi a Sinopoli e Scotto

L’omaggio di Rtc a due grandi interpreti della nostra epoca scomparsi. Il primo è il direttore Giuseppe Sinopoli morto improvvisamente a Berlino il 20 aprile 2001, all’età di 54 anni mentre stava dirigendo "Aida" alla Deutsche Oper. Oggi alle 12,40 Sinopoli dirige la Sinfonia n.1 di Elgar. Il 16 agosto 2023 morì invece a Savona Renata Scotto (foto), soprano, voce dalla purezza indimenticabile: alle 24,40 Rtc trasmette arie di Donizetti, Puccini, Boito, Bellini. Lunedì alle 12,30 una registrazione storica: 1963-Benedetti Michelangeli-Debussy, "Images-libro I". Alle 17,19, Igor Marckevich dirige Dukas ("L’apprendista stregone"), Korsakov ("Capriccio spagolo"), Auric. Martedì alle 17.02 una antologia lirica che impagina cronologicamente compositori del ‘600 come Purcell fino a Verdi, con direttori e cantanti d’eccellenza. Alle 17,56 una singolare dedica di Berio alla moglie, il mezzosoprano Cathy Berberian: "Recital I for Cathy", dirige lo stesso Berio. Mercoledì: Cinema-Symphonie su arie Sudamericane dirette da Bernstein: "Le boef sur le toit ("Il Bue sul tetto", nome di un famoso bar cabaret parigino) pantomima composta da Milhaud del Gruppo dei Sei nel 1919 (alle 12). Da non perdere alle 22,45 i capolavori dell’impressionismo musicale di Debussy (direttore Ansermet-registrazione del 1957): Printemps, Suite sinfonica-Prélude à l’après-midi d’un faune - Tre Notturni - La Mer, tre schizzi sinfonici. Giovedì alle 15,40, ricordando il maestro Massimo De Bernart, interprete della musica del ‘900: Casella e Rota. Venerdì alle 14,30 "Concerto per chitarra e orchestra" e "Le bachianas Brasileiras".

Goffredo Gori