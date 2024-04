IPRights for Fashion. La proprietà intellettuale per il tessile e la moda: gli incontri al Museo

Il Museo del Tessuto in collaborazione con lo Studio Bugnion, leader di rilievo nazionale da più di 50 anni nel settore della consulenza in proprietà intellettuale con oltre 90 professionisti, affronta il tema del valore dei diritti di proprietà intellettuale nel tessile e nella moda. Presente anche sui temi di attualità, grazie al costante dialogo tenuto con le aziende del distretto (grazie alle relazioni instaurate con il gruppo di aziende partner denominato Textile Lovers), con il progetto IPRights for Fashion il museo risponde all’esigenza di favorire la conoscenza di come dei beni immateriali possano essere trasformati in un valore economico concreto e diventare degli asset strategici all’interno delle aziende della filiera tessile e moda. "Quest’iniziativa ribadisce il forte proposito del Museo ad essere luogo di confronto su temi anche non strettamente culturali, ma che possano essere di interesse per aziende, professionisti, studenti e anche per un pubblico allargato", spiega la presidente Fabia Romagnoli. Durante gli incontri, i relatori dello Studio Bugnion esporranno gli argomenti in modo chiaro anche per i non esperti nella materia. Il primo appuntamento è domani alle 17.30 con gli esperti Tiziana Pacini e Vieri Canepele che interverranno su "I marchi, design e copyright nell’industria tessile e della moda". Si parlerà di strategie di sviluppo e tutela del brand, con attenzione alle accortezze da prendere per evitare problemi, e si tratterà del diritto d’autore e della concorrenza sleale anche nel mondo tessile.

Seconda tappa iIl 9 maggio sempre alle 17.30 Simone Fabbriciani e Denis Polazzi parleranno di "Brevetti per invenzione e opportunità di finanziamento nell’industria tessile e della moda". L’incontro prenderà in considerazione l’iter di brevettazione di un’invenzione industriale, a livello italiano ed europeo, con accenni ai relativi ai costi di deposito e mantenimento; si tratterà poi delle forme di finanziamento ed agevolazione previste per il settore tessile con riferimento alle attività di brevettazione e valorizzazione del know-how d’azienda. Al termine di ciascuna conferenza, sarà offerto un aperitivo. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria su Eventbrite