In piazza del Comune nuovo negozio in arrivo

In piazza del Comune è in corso il restyling del grande fondo commerciale sede del negozio Benetton. Tre vetrine che affacciano proprio davanti al palazzo comunale e che torneranno ad accendersi entro la metà di ottobre, lavori permettendo. Non si conoscono i dettagli, comunque il centro non perderà uno dei negozi più grandi e visibili oltretutto nella maggiore piazza di passaggio: secondo indiscrezioni il punto vendita resterà specializzato in abbigliamento per donna, ma non sarà più un mono marca Benetton come è stato finora. Un negozio che non si arrende, ma che rilancia con un restyling del fondo e anche della merce in vendita. Non resta che attendere l’inaugurazione che a breve regalerà ai pratesi un nuovo punto dove fare acquisti. Di recente in via Corso Mazzoni aveva chiuso Kasanova, il negozio specializzato in oggettistica per la casa che a soli nove mesi dall’apertura aveva alzato bandiera bianca oltre a Upim che aveva aperto in via Garibaldi e che ha ceduto il passo alla crisi.