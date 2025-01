In bici sul Montalbano. Tre idee da finanziare

Un bando ministeriale per incentivare la mobilità ciclabile. Il Comune di Carmignano ha partecipato al bando di Anci “Bici in Comune”, per finanziare la realizzazione di progetti mirati a promuovere la mobilità ciclistica in tutte le sue modalità. Secondo i criteri del bando, il Comune di Carmignano risulta fare parte del Cluster 2 cioè è fra i da 5.001 a 50.000 abitanti ed ha la possibilità di partecipare a tre i 3 linee di attività: la prima per progetti riguardanti l’incentivazione della ‘‘mobilità ciclabile’’ e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile (per il collegamento scuola-casa, casa impianto sportivo, casa-lavoro) e per attività che abbiano ricadute positive in termini di valorizzazione del territorio, attraverso la promozione della cultura, dell’enogastronomia e delle eccellenze locali. La seconda linea riguarda la riqualificazione e messa in sicurezza di piste ciclabili e di percorsi cicloturistici esistenti, mediante il collocamento di segnaletica verticale/orizzontale, l’illuminazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione cordoli di separazione e i dispositivi conta accessi. Infine, la linea 3 prevede un massimo di 4 eventi a Comune, per l’organizzazione appuntamenti aggregativo-sportivi ciclistici e di attività cicloturistiche. Carmignano, in base alla delibera approvata, parteciperà a tutte e 3 le linee di attività con il progetto generale "Carmignano bike for good". I costi stimati sono di 75.000 euro di cui 66.000 euro di risorse ministeriali e 9.000 euro di cofinanziamento comunale (12% del costo del progetto). E’ prevista anche la partnership con il Comune di Poggio a Caiano, già presente all’interno della Via Medicea e del Distretto Biologico del Montalbano.

M.S.Q.