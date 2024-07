Il festival toscano del sassofono. Performance, concorso e laboratori

Sua maestà il sax in quel di Carmignano: è la magia di questo strumento a fiato che si sente vibrare in questi giorni fra le colline del comune mediceo. È qui che fino a sabato 27 luglio va in scena il Festival toscano del sassofono che si snoda fra i centri di Bacchereto, Artimino e Carmignano, con laboratori e concerti rivolti ai tanti appassionati di musica e del sax in particolare. Docenti di questa quarta edizione saranno maestri di prestigio quali Marco Gerboni, Massimo Mazzoni, Lucy Derosier, Valerio Barbieri, Andrea Coppini, Francesca Simonelli, Cristina Roffi, Filippo Grassi, Samuele Drovandi, Paolo Zannini.

Appuntamento domani alla Pieve di Bacchereto, alle 21, per la finale del concorso di musica da camera con il concerto dei finalisti mentre ad Artimino, nella piazzetta del pozzo, domani sera (alle 21) si terrà la performance del laboratorio di musica d’insieme, sax ensemble degli allievi diretto dai maestri del Festival. Dulcis in fundo, sabato 27 luglio alla Pieve di Bacchereto con "Le note di Pinocchio", sulle orme di pagine celebri da colonne sonore e dal repertorio classico di Fiorenzo Carpi, Nicola Piovani e Dario Marianelli.

I brani saranno arrangiati da Paolo Zannini, con una formazione composta da Valerio Barbieri (sax soprano), Cristina Roffi (sax contratto), Lucy Derosier (sax tenore), Massimo Mazzoni (sax baritono) e dallo stesso Zannini (pianoforte).

Vietato annoiarsi, insomma, in quest’ultimo scorcio di luglio a Carmignano. Sostenuta e patrocinata dal Comune, la quarta edizione del Festival toscano del sassofono è organizzata dalla Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Bacchereto, in collaborazione con la Polisportiva di Bacchereto.

L’iniziativa è inserita nel programma di "Estate a Carmignano 2024". Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook ‘Stage Estivo del Saxofono Bacchereto’.